Больше не надо ходить к нотариусам: их услуги будут доступны в онлайн-режиме

Ряд нотариальных действий в первой половине 2021 года станет доступен на портале госуслуг.

Соответствующий проект постановления правительства разработало Минэкономразвития, сообщают "Известия" со ссылкой на документ.

Инициатива министерства предлагает расширить перечень функций портала госуслуг дистанционным взаимодействием с нотариусами. В частности, граждане смогут подать в онлайн-режиме заявление об открытии наследственного дела, получить свидетельство о верности перевода и исполнительную подпись по взысканию денег или имущества от должника.

Какие еще услуги нотариусов будут доступны онлайн, читайте в инернет-газете "Вести Карелии".