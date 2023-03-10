«Большое» кино Карелии уложилось в три полнометражных фильма

Только три карельских фильмов получили прокатное удостоверение.

Как рассказал пионер современного карельского кинематографа Иван Кульнев, который несколько лет назад перебрался из Петрозаводска в Москву, в республике снято три полных метра.

«Это был прокат и региональный, и был прокат федеральный немножечко. То есть у нас немного, но есть. Мы получали прокатные удостоверения, участвовали в международных фестивалях. Это нормально. Просто в последнее время у нас не снимаются полнометражные фильмы», - отметил режиссер.

Подробнее о карельском кино читайте в материале «У нас все есть, кроме кинотуалета».