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Большую свалку шин обнаружили под Петрозаводском (ФОТО)

Новости. Общество
07:25, 27 Мая 2020
фото: ОНФ в Карелии
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ОНФ в Карелии обратилось в природоохранную прокуратуру по факту образования свалки автомобильных шин на въезде в Петрозаводск.

Активисты Общероссийского народного фронта обратились в Карельскую межрайонную природоохранную прокуратуру с просьбой провести проверку по поводу образования крупной свалки опасных отходов на въезде в Петрозаводск. О скоплении старых автопокрышек, образовавшемся на 10-м километре Пряжинского шоссе, за бывшей шиномонтажной мастерской, общественникам рассказали местные жители.

По словам жителей, раньше сотрудники шиномонтажа периодически сжигали автопокрышки, а оставшиеся аккуратно складывали на близлежащей территории.

"Шиномонтажная мастерская здесь не работает уже год, но люди по привычке используют эту территорию для складирования шин. Кроме того, теперь некоторые водители выбрасывают сюда еще и пустые канистры из-под бензина, пластиковые бутылки, да другой мусор. Часть отходов затем разлетается по прилегающему лесу, куда, кстати, тоже кто-то давненько свозит ненужные строительные материалы", – рассказала жительница ТСН "Загородное" Наталья Фертистова.

Чтобы не допустить захламления этой территории, неравнодушные жители товарищества собственников жилья периодически убирали мелкий мусор, но сил и энтузиазма стало не хватать.

"За любую свалку отвечает тот, на чьей территории она находится. Если это территория города или района, то местная администрация, зная виновников складирования шин, должна была через УМВД, прокуратуру заставить бывших владельцев шиномонтажной мастерской их убрать. Если предпринимателей не удается найти, то ликвидация свалки должна идти за счет средств местной администрации. В республике есть компании, имеющие лицензии на такую деятельность", – сказал сопредседатель регионального штаба ОНФ в Карелии Владимир Кванин.

Как сообщили в пресс-службе карельского ОНФ, активисты обратились в республиканскую прокуратуру с просьбой принять меры по ликвидации опасной свалки.

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Комментарии

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новый
2020-05-27 10:23:46
Хде яблочник Рогалевич ? Он очень любил свалки фотографировать.
Njkdez
2020-05-27 08:06:25
Мирошник по Пряженскому шоссе с Бондарчуком не ездюют, а матвеев уже отъездил. Какой внешний вид на въезде в город меру пофиг? Главное вкусно ж...ть и заплату получать.
Гость
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