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Бороться с браконьерами в Карелии будут помогать охотничьи «дружинники»

Новости. Общество
16:28, 21 Декабря 2021
фото: © Пресс-служба Национального парка «Водлозерский»

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В Карелии появятся общественные помощники охотничьих инспекторов, которые будут официально участвовать в работе по учету и охране животного мира.

Их обязанности и способы поощрения содержатся в приказе министерства природных ресурсов и экологии Карелии об утверждении порядка организации деятельности таких помощников.

Согласно документу, общественных помощников будут предварительно обучать всем необходимым знаниям и навыкам. Тех, кто докажет, что способен к этой работе, будет утверждать специальная комиссия. Согласно приказу Минприроды, в Карелии должно появиться около 30  таких помощников.

Они получат особые удостоверения и вместе с охотничьими инспекторами будут заниматься учетом охотничьих животных, разъяснительной работой с гражданами и юридическими лицами, а также борьбой с браконьерами.

За выполнение всех заданий помощники получают право участвовать в распределении лицензий по добыче лося.

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