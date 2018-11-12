Бракованный диван катапультировал женщину во время секса

В Англии 46-летнюю женщину парализовало после того, как она упала с кровати во время секса с мужем.

По ее словам, в ходе любовных утех диван буквально "катапультировал" ее на пол. В связи с этим она добивается компенсации от компании – производителя мебели, пишет "Мир" со ссылкой на издание Mirror.

Как отмечается, инцидент имел место в графстве Беркшир спустя неделю после момента приобретения кровати. Женщина и ее муж решили "обновить" диван и занялись на нем любовью. Когда британка попыталась сменить позу, диван вдруг "обезумел" и "отбросил" ее на пол. В результате англичанка получила травму позвоночника и оказалась прикована к инвалидному креслу.

Состояние ее было таким тяжелым, что в какой-то момент она за сутки перенесла два сердечных приступа. Теперь потерпевшая с помощью юристов намерена получить компенсацию за причиненный вред. Британка указала, что при осмотре дивана оказалось, что он был скреплен не должным образом, в связи с чем находился под наклоном.

Размер компенсации должен составить один миллион фунтов стерлингов, тем не менее, по данным СМИ, компания-производитель не намерена признавать свою вину.