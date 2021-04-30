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Британка гордится обвисшей после похудения кожей

Новости. Общество
21:30, 30 Апреля 2021
фото: © instagram.com/thefunnymummydoesslimmingworld
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Молодая женщина смогла сбросить 76 килограммов.

32-летняя жительница Великобритании Ханна Каселдайн считает, что ее обвисшая после похудения кожа является символом силы воли. Как пишет Lenta.ru, британка сбросила 76 килограммов и рассказала об этом изданию Daily Mail.

По словам Каселдайн, она всегда боролась с лишним весом, но только увеличивалась в размерах. Когда женщина забеременела, она нашла оправдание своему обжорству, решив, что теперь должна «есть за двоих». «Порой я съедала торт, рассчитанный на 12 человек, просто за завтраком», – призналась Каселдайн.

На пике ожирения вес женщины достигал 164 килограммов, она с трудом передвигалась и иногда даже не успевала вовремя добраться до туалета. Однако все изменилось, когда британке исполнилось 30. Она присоединилась к группе для худеющих и уже в первую неделю почувствовала, что стала терять вес.

Каселдайн стала ходить пешком и теперь готова гулять часами. За два года она похудела на 76 килограммов и чувствует себя отлично. Обвисшая кожа сначала страшно раздражала женщину, но теперь Ханна гордится ей и считает, что это напоминание о пройденных испытаниях.

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