Жителей Карелии пригласили поучаствовать в исследовании по распространенности ожирения

В Карелии стартовало исследование по распространению ожирения.
Республиканский центр общественного здоровья и медицинской профилактики объявил о начале исследования, которое посвящено изучению распространенности ожирения в Республике Карелия.
В январе стартовало анонимное анкетирование, поучаствовать в котором приглашаются все жители республики. По словам специалистов, заполнение анкеты займет всего несколько минут.
Цель исследования — оценить масштабы распространения ожирения среди населения Карелии. Полученные данные будут использованы для анализа состояния здоровья жителей и станут основой для разработки мероприятий по оказанию медицинской помощи пациентам с этим заболеванием.
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