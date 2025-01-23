Жителей Карелии пригласили поучаствовать в исследовании по распространенности ожирения

В Карелии стартовало исследование по распространению ожирения.

Республиканский центр общественного здоровья и медицинской профилактики объявил о начале исследования, которое посвящено изучению распространенности ожирения в Республике Карелия.

В январе стартовало анонимное анкетирование, поучаствовать в котором приглашаются все жители республики. По словам специалистов, заполнение анкеты займет всего несколько минут.

Цель исследования — оценить масштабы распространения ожирения среди населения Карелии. Полученные данные будут использованы для анализа состояния здоровья жителей и станут основой для разработки мероприятий по оказанию медицинской помощи пациентам с этим заболеванием.