"Будет перезагрузка": глава Минэка Карелии рассказал о планах развития промышленности

Правительство Карелии направило в министерство промышленности и торговли России пакет предложений по развитию промышленности республики.

Об этом написал на своей странице Вконтакте министр экономического развития республики Олег Ермолаев.

"Сейчас нормативные документы на федеральном уровне меняются, меры поддержки промышленности станут доступнее, увеличивается финансирование. В общем, будет перезагрузка", - написал Ермолаев. По его словам, инициативы по развитию промышленности Карелии подготовлены правительством совместно с крупными предприятиями. Что они собираются делать, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".