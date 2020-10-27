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"Будет перезагрузка": глава Минэка Карелии рассказал о планах развития промышленности

Новости. Экономика
12:16, 28 Октября 2020
фото: Донат Сорокин/ТАСС
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Правительство Карелии направило в министерство промышленности и торговли России пакет предложений по развитию промышленности республики.

Об этом написал на своей странице Вконтакте министр экономического развития республики Олег Ермолаев.

"Сейчас нормативные документы на федеральном уровне меняются, меры поддержки промышленности станут доступнее, увеличивается финансирование. В общем, будет перезагрузка", - написал Ермолаев.

По его словам, инициативы по развитию промышленности Карелии подготовлены правительством совместно с крупными предприятиями.

Что они собираются делать, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

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User
2020-10-28 12:49:32
Почему-то все рассказывают о планах развития, но никто не рассказывает о самом развитии. Хоть что-нибудь, кроме ковида, уже развилось?
Саныч
2020-10-28 12:47:58
Сначала им надо головы свои перезагрузить.
протестанутый
2020-10-28 12:46:10
За кластеры и ривьеру.
Ткачев
2020-10-28 12:36:08
А смысл? Капитализм-то останется.
кир
2020-10-28 12:21:55
Болтовня.
Гость
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