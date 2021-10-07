Буйный нарушитель сорвал отдых любителей пива в Петрозаводске

В карельской столице вневедомственная охрана Росгвардии задержала буйного нарушителя, сообщили в пресс-службе ведомства.

В половине второго ночи 6 октября сработала тревожная сигнализация ночного заведения, где собираются любители пива. Группа задержания, прибыв на место, задержала пьяного молодого мужчину, который скандалил и мешал посетителям отдыхать, а персоналу — работать.

Буйный мужчина вёл себя агрессивно даже с представителями правопорядка. Нарушителя передали наряду патрульно-постовой службы.

Ранее под суд попал житель Петрозаводска, спьяну пытавшийся задушить полицейского.