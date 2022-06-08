Burger King и KFC нашли замену Coca-Cola

Сети фастфуда Burger King и KFC в России заменят Coca-Cola напитками «Черноголовки».

Две крупные сети быстрого питания в России — KFC и Burger King — переходят на напитки «Черноголовки», лимонады и воду. Об этом пишет РИА Новости.

Посетителям KFC в Москве уже предлагают в меню колу из «Черноголовки», а также лимонады «май-тай», «пина-колада» и обычную и газированную воду. Колу посетителям пока предлагают в бутылках за 99 рублей и на вкус она практически не отличается от традиционной Coca-Cola. В сети быстрого питания Burger King картина любопытная: только два из 12 кранов доступны посетителям и в них пока только холодный черный и зеленый чай. На остальных надпись: «Здесь просто вода» с припиской — «но это не навсегда».

Сотрудники одного из столичных ресторанов Burger King рассказали корреспонденту РИА Новости, что «заказ на „Черноголовку“ уже есть», и в скором времени в ресторанах будут представлены разные лимонады от этого бренда, в их числе будут напитки «Дюшес» и «Байкал».

«С конца апреля мы работаем с Burger King и KFC, то есть контракт с этими сетями у нас уже есть», — сообщили РИА Новости в пресс-службе «Черноголовки». Там также подчеркнули, что в Burger King поставляют лимонады в виде сиропов для розлива по стаканам, а в KFC — в бутылках по 0,5 литра.

При этом Coca-Cola пока еще есть в ресторанах преемника McDonaldʼs в России — сети быстрого обслуживания «Вкусно — и точка». Гендиректор компании Олег Пароев в середине июня сообщал, что рестораны сделали определенный запас Coca-Cola, но он рано или поздно закончится, поэтому сеть уже сейчас ищет замену, в числе кандидатов есть и «Черноголовка». Coca-Cola пока представлена и в меню сети ресторанов быстрого питания Black Star Burger. Однако агентству в компании рассказали, что тоже ведут переговоры с крупными российскими производителями газировки, кроме того предлагают посетителям авторские лимонады.

Coca-Cola Hellenic Bottling Company (Coca-Cola HBC) в середине июня объявила о том, что останавливает производство и продажу напитков под брендами Coca-Cola Company на территории России. В начале марта PepsiCo заявила, что прекращает рекламную деятельность и продажу напитков в России. PepsiCo Inc. владеет брендами Pepsi, 7up, Mirinda, Diet Pepsi, Tropicana, Layʼs, Cheetos, Doritos и рядом других.