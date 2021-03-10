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Американский фастфуд покоряет районы Карелии

Новости. Общество
10:00, 11 Марта 2021
фото: Википедия / страница "KFC"
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В Сортавале может появиться ресторан фастфуда, принадлежащий известной компании "KFC".

Глава Сортавальского городского поселения Сергей Крупин планирует провести переговоры с представителями компании "KFC". Об этом сообщает паблик района.

Речь на встрече пойдет о размещении на территории Сортавалы представительства "KFC".

"Удивительно, что даже мировые компании обратили внимание на туристическую привлекательность нашего города. В настоящее время KFC работает более чем в 110 странах мира и включает в себя более 18 000 ресторанов. По существующим стандартам компании такого уровня претендуют на представительство в городах с населением не менее 150-200 тыс. человек. Численность нашего города составляет более 20 тыс. человек. Естественно, в туристический сезон численность с учетом прибывших туристов значительно увеличивается", - говорится в сообщении.

KFC (Kentucky Fried Chicken) - международная сеть ресторанов общественного питания. Общепит специализируется на блюдах из курицы.

Ранее сообщалось, как девочка в Петрозаводске украла у мамы драгоценности, чтобы поесть в фастфуде.

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Комментарии

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zanoza
2021-03-11 12:48:09
Эту отраву нельзя назвать едой.
David .
2021-03-11 12:31:07
Хорошая закусочная. Гарантированно нормальная еда. В странах третьего мира лучше есть во всемирно известных сетях.
кир
2021-03-11 10:35:30
Америкосы нам не друзья и поклоняться им не надо.
врунофф
2021-03-11 10:20:17
Какой мэр, такая и жратва
Leopol'd
2021-03-11 10:48:00
врунофф, ты на кого тявкнул?! В Птз несколько этих тошниловок. И утверждены ЕР мэром. Или ты против выбора ЕР?
David .
2021-03-11 10:41:32
врунофф, Твоя жратва-Дошик!
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