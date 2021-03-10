Американский фастфуд покоряет районы Карелии

В Сортавале может появиться ресторан фастфуда, принадлежащий известной компании "KFC".

Глава Сортавальского городского поселения Сергей Крупин планирует провести переговоры с представителями компании "KFC". Об этом сообщает паблик района.

Речь на встрече пойдет о размещении на территории Сортавалы представительства "KFC".

"Удивительно, что даже мировые компании обратили внимание на туристическую привлекательность нашего города. В настоящее время KFC работает более чем в 110 странах мира и включает в себя более 18 000 ресторанов. По существующим стандартам компании такого уровня претендуют на представительство в городах с населением не менее 150-200 тыс. человек. Численность нашего города составляет более 20 тыс. человек. Естественно, в туристический сезон численность с учетом прибывших туристов значительно увеличивается", - говорится в сообщении.

KFC (Kentucky Fried Chicken) - международная сеть ресторанов общественного питания. Общепит специализируется на блюдах из курицы.

Ранее сообщалось, как девочка в Петрозаводске украла у мамы драгоценности, чтобы поесть в фастфуде.