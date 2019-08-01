Девочка в Петрозаводске украла у мамы драгоценности, чтобы поесть в фастфуде

В Петрозаводске возбуждено уголовное дело по факту кражи золотых украшений, сообщает МВД Карелии.

В полицию карельской столицы обратилась жительница Ключевой с заявлением, что из ее сумочки были похищены золотые украшения.

Сотрудники уголовного розыска установили личность несовершеннолетней подозреваемой. По версии следствия, девочка поссорилась с мамой и, зная, что та хранит ценности в сумочке, похитила серьги стоимостью 10 тысяч рублей.

Мамины украшения она продала за 1тысячу рублей, а деньги потратила в одном из фастфудов города.

По факту кражи возбуждено уголовное дело.