Девочка в Петрозаводске украла у мамы драгоценности, чтобы поесть в фастфуде

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В Петрозаводске возбуждено уголовное дело по факту кражи золотых украшений, сообщает МВД Карелии.
В полицию карельской столицы обратилась жительница Ключевой с заявлением, что из ее сумочки были похищены золотые украшения.
Сотрудники уголовного розыска установили личность несовершеннолетней подозреваемой. По версии следствия, девочка поссорилась с мамой и, зная, что та хранит ценности в сумочке, похитила серьги стоимостью 10 тысяч рублей.
Мамины украшения она продала за 1тысячу рублей, а деньги потратила в одном из фастфудов города.
По факту кражи возбуждено уголовное дело.
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