В Карелии продают Coca-Cola из Киргизии (ФОТО)

Популярный напиток появился в магазинах Карелии.
Фото популярного напитка, сделанного, как утверждается, в Киргизии, появились в паблике «ЛахденпохьЯ — НАВСЕГДА!».
«Приметы времени. В лахденпохских магазинах появилась „Кока-Кола“ из Киргизии. 130 рублей за 1.5 литра», — прокомментировал фотографии в паблике.
Напомним, ранее компания Coca-Cola заявила о том, что приостанавливает деятельность в России.
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание