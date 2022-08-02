В Карелии продают Coca-Cola из Киргизии (ФОТО)

Популярный напиток появился в магазинах Карелии.

Фото популярного напитка, сделанного, как утверждается, в Киргизии, появились в паблике «ЛахденпохьЯ — НАВСЕГДА!».

«Приметы времени. В лахденпохских магазинах появилась „Кока-Кола“ из Киргизии. 130 рублей за 1.5 литра», — прокомментировал фотографии в паблике.

Напомним, ранее компания Coca-Cola заявила о том, что приостанавливает деятельность в России.