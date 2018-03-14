Burger King в Петрозаводске оштрафовали на 110 тысяч рублей

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В Карелии фаст-фуд Burger King управление ФАС оштрафовало на 110 тыс. рублей за ненадлежащую рекламу.
УФАС по республике признало ненадлежащей рекламу, которая была размещена на первом этаже ТЦ "Макси". В рекламном тексте речь шла об акции, которая проходила в ресторане в прошлом году.
Как пояснили в УФАС, в ведомство клиент ресторана, который увидел объявление об акции, посетил фаст-фуд и рассчитывал получить товар по специальной цене. Однако, как выяснилось, срок действия акции уже истек.
Подробнее читайте на "Вестях Карелии".
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