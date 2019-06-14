Бывшая порнозвезда обнажилась на светском мероприятии

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Елена Беркова продемонстрировала свою фигуру на фестивале "Кинотавр".
Накануне звезда прошлась по ковровой дорожке. Для выхода она снова выбрала весьма смелый наряд. На ней было абсолютно прозрачное платье, усыпанное блестками лишь в самых пикантных местах, пишет издание в "Дни.ру".
Близкие друзья отмечают, что Лена не делает ничего дурного, она лишь показывает свободу самовыражения и демонстрирует любовь к своему телу.
Все главное - здесь: #stolicaonego
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