Реклама

Бывший глава ФСБ по Карелии Анатолий Серышев, курирующий силовиков в Кремле, получит новое назначение

Новости. Политика
06:40, 12 Октября 2021
фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Новости партнеров

Куратор силовиков в Кремле, экс-глава Управления ФСБ по Карелии Анатолий Серышев стал кандидатом на пост полпреда в Сибири, сообщает РБК.

Помощник президента Анатолий Серышев может покинуть свой пост и получить новое назначение - должность полпреда президента в Сибирском федеральном округе, сообщает РБК. По данным издания, официально решение может быть оформлено уже на этой неделе.

Помощник президента Анатолий Серышев может уйти в отставку, рассказали РБК два источника, близких к администрации президента. Он рассматривается на должность полпреда президента в Сибирском федеральном округе, сообщили, в свою очередь, два федеральных чиновника. Назначение Серышева на должность полпреда может состояться уже на этой неделе, уточнили оба собеседника РБК.

Источники затруднились ответить, с чем связано возможное кадровое перемещение Серышева.

«Традиционно кадровые дела не обсуждаем», - заявил РБК пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Должность полномочного представителя президента в Сибирском федеральном округе остается вакантной уже полгода. Этот пост освободился после того, как 9 апреля сибирский полпред Сергей Меняйло был назначен врио главы Северной Осетии (в единый день голосования 19 сентября республиканский парламент официально утвердил его в качестве главы региона).

Анатолий Серышев стал помощником президента в июне 2018 года. На этой должности он сменил Евгения Школова, который курировал кадровые вопросы силового блока.

Новому помощнику президента также достались эти полномочия. Он отвечает за согласование кадровых назначений на руководящие должности всех силовых структур, кроме Министерства обороны, а также за награждения и присвоение званий.

Напомним, Анатолий Серышев с сентября 2011 года по декабрь 2016-го возглавлял управление ФСБ по Карелии.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Off
2021-10-12 09:11:52
Последние крохи кадров . Скоро некому будет управлять страной .
goo
2021-10-12 08:56:08
Не подскользнулся и ладно. Но лучше быть внимательным, мало ли что.
Вася
2021-10-12 08:28:38
Предприятие не убыточное,
комба
2021-10-12 08:47:34
Вася, у тебя тоже.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
09.10.2021, 16:12
Любарский возразил критикам сельскохозяйственной ярмарки в Петрозаводске
07.10.2021, 07:25
Выжил лишь один: стали известны подробности трагедии с затонувшим катером в Белом море
06.10.2021, 22:03
Машины всмятку: серьезное ДТП с тремя фурами и микроавтобусом произошло на трассе в Карелии (ФОТО)
06.10.2021, 13:26
Синоптики рассказали, когда выпадет первый снег в Карелии
06.10.2021, 09:21
«Как домино»: участник массового ДТП в Петрозаводске рассказал, как это было
05.10.2021, 20:52
Автомобиль насмерть сбил пешехода в Петрозаводске (ВИДЕО)

Аналитика

11.10.2021 12:49
Обществоведение
«Мы у каждого спросим национальность» 8
Всероссийская перепись населения покажет, сколько в Карелии осталось карелов.
Избавиться от варикоза без боли и следа
08.10.2021 17:05
Молокозаводы Карелии ведут свою игру? 16
08.10.2021 17:02
Мусорный тупик
08.10.2021 17:01
«Впереди нас ждет большая работа» 7
08.10.2021 14:43
Вся аналитика

Чтиво

04.10.2021 09:00
Без политики
Лечим астигматизм по-новому
Лазерная коррекция зрения позволяет пациентам с астигматизмом восстановить зрение и избавиться от необходимости носить очки или контактные линзы.
«Мы рассказываем о том, чем живут люди в карельской глубинке» 3
30.09.2021 15:27
«Женщину надо уметь красиво нарисовать, это очень трудно»
29.09.2021 12:28
архив чтиво

Медиа

Лучи Победы в Петрозаводске 2021
22.06.2021 09:59
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»