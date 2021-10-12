Бывший глава ФСБ по Карелии Анатолий Серышев, курирующий силовиков в Кремле, получит новое назначение

Куратор силовиков в Кремле, экс-глава Управления ФСБ по Карелии Анатолий Серышев стал кандидатом на пост полпреда в Сибири, сообщает РБК.

Помощник президента Анатолий Серышев может покинуть свой пост и получить новое назначение - должность полпреда президента в Сибирском федеральном округе, сообщает РБК. По данным издания, официально решение может быть оформлено уже на этой неделе.

Помощник президента Анатолий Серышев может уйти в отставку, рассказали РБК два источника, близких к администрации президента. Он рассматривается на должность полпреда президента в Сибирском федеральном округе, сообщили, в свою очередь, два федеральных чиновника. Назначение Серышева на должность полпреда может состояться уже на этой неделе, уточнили оба собеседника РБК.

Источники затруднились ответить, с чем связано возможное кадровое перемещение Серышева.

«Традиционно кадровые дела не обсуждаем», - заявил РБК пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Должность полномочного представителя президента в Сибирском федеральном округе остается вакантной уже полгода. Этот пост освободился после того, как 9 апреля сибирский полпред Сергей Меняйло был назначен врио главы Северной Осетии (в единый день голосования 19 сентября республиканский парламент официально утвердил его в качестве главы региона).

Анатолий Серышев стал помощником президента в июне 2018 года. На этой должности он сменил Евгения Школова, который курировал кадровые вопросы силового блока.

Новому помощнику президента также достались эти полномочия. Он отвечает за согласование кадровых назначений на руководящие должности всех силовых структур, кроме Министерства обороны, а также за награждения и присвоение званий.

Напомним, Анатолий Серышев с сентября 2011 года по декабрь 2016-го возглавлял управление ФСБ по Карелии.