Частные владельцы памятников истории в Карелии получают льготы, и власти проверят, какой в этом смысл

Налоговые льготы, которые получают в Карелии частные владельцы объектов культурного наследия, должны привести к росту числа, отреставрированных за их счет памятников истории и архитектуры.

Это следует из приказа Управления по охране объектов культурного наследия Карелии об утверждении методики оценки эффективности льготы по налогу на имущество для собственников таких объектов.

Применение этой налоговой льготы снижает поступления в бюджет республики, поэтому власти намерены выяснить "целесообразность и эффективность" такой меры поддержки владельцев памятников истории и архитектуры. Согласно методике, одним из критериев оценки является "количество объектов культурного наследия регионального значения, в отношении которых проведены мероприятия по их сохранению", говорится в документе. Какие требования предъявляются к частным владельцам объектов культурного наследия, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".