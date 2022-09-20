Чат-бот Минцифры ответит на вопросы по частичной мобилизации

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации запускает чат-бот для ответов по частичной мобилизации.

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации разработало чат-бот «Помощник Объясняем.рф» на портале «Объясняем.РФ». В чат-бот добавлен раздел, посвященный частичной мобилизации. Об этом сообщается на сайте правительства республики.

Все вопросы, отправленные через чат-бот, передаются напрямую в Минобороны РФ, ответы оперативно добавляются в чат.

«Помощник Объясняем.рф» предоставляет информацию в том числе о перечне законных оснований, которые будут учитываться в военных комиссариатах для освобождения от призыва в рамках частичной мобилизации, о перечне категорий здоровья, с которыми граждане подлежат частичной мобилизации, о порядке вручения и получения повестки.

В случае неправомерной мобилизации гражданам необходимо обращаться на горячую линию службы «122».

Чат-бот работает в Telegram, Viber и ВКонтакте.