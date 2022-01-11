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Человеку впервые успешно пересадили сердце свиньи

Новости. Общество
22:00, 11 Января 2022
фото: pixabay.com / nosheep

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Американские врачи впервые успешно пересадили сердце генетически модифицированной свиньи человеку.

Спустя три дня после операции пациент — 57-летний Дэвид Беннетт — чувствует себя нормально. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на сообщение Мэрилендского медицинского университета на их сайте.

По словам ученых, операция впервые показала, что «генетически модифицированное сердце животного может функционировать как человеческое без немедленного отторжения организмом».

В ближайшие недели пациент будет находиться под пристальным наблюдением врачей. Дэвид Беннетт получил отказ в классической операции в нескольких ведущих центрах трансплантации США, и экспериментальная процедура была его последним шансом на жизнь.

Генетическая модификация заключалась в том, чтобы «отключить» гены, которые отвечают за отторжение органа при трансплантации, а также за его быстрый рост. Кроме того, в ДНК животного вставили шесть человеческих генов, благодаря которым сердце должно лучше прижиться в организме. 

Хирурги настроены оптимистично по поводу подобных операций в будущем и полагают, что этот опыт позволит приблизиться к решению проблемы нехватки донорских органов. Процесс пересадки органов животных человеку, также известный как ксенотрансплантация, широко изучается медиками по всему миру.

По данным правительства США, в настоящее время около 110 тыс. американцев находятся в очереди на пересадку органов, из них примерно 6 тыс. пациентов ежегодно умирают, не дождавшись трансплантации. Ксенотрансплантация может потенциально спасти тысячи жизней, однако эта процедура сопряжена с уникальным набором рисков, в числе которых вероятность отторжения пересаженной ткани с вероятным смертельным исходом для пациента.

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