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Чемпионка мира не прошла допинг-тест из-за половой связи

Новости. Общество
23:30, 28 Января 2020
фото: © instagram.com/laurence_vincentlapointe
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Лоренс Венсан-Лапуант вернулась в профессиональный спорт после провала допинг-теста.

Девушка провалила допинг-тест в августе прошлого года. В пробах 11-кратной чемпионки мира обнаружили запрещенный препарат лигандрол. В итоге спортсменку не допустили на старт спринтерского чемпионата мира по гребле на байдарках и каноэ в Венгрии, пишет Cosmopolitan.

Лоренс заверила, что умышленно не принимала никаких запрещенных препаратов. Спортсменка прошла полное обследование. Выяснилось, что перед стартом у девушки была интимная связь с футболистом. Представители каноистки доказали, что это произошло в "результате интенсивного обмена жидкостями".

Молодой человек отрицал тот факт, что принимал какие-либо препараты. Однако его биологический материал, в том числе волосы, отправили в лабораторию. Экспертиза показала наличие запрещенных веществ. 

Спортсменке разрешили вернуться к участию в соревнованиях.

"Я очень довольна и испытываю облегчение от разворачивающихся событий. Готова вернуться в воду и действовать более решительно, чем когда-либо", – отметила Венсан-Лапуант.

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