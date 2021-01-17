Чиновникам Карелии придется отчитаться о биткойнах

Парламент республики рассмотрит законопроект, который обяжет госслужащих указать их цифровые финансовые активы в справках о доходах.

Глава Карелии Артур Парфенчиков внес на рассмотрение республиканского парламента проект регионального закона, который включает цифровые финансовые активы в перечень доходов, подлежащих декларированию государственными служащими. Речь идет о биткойнах и других цифровых деньгах.

Согласно губернаторскому законопроекту, отчитываться о наличии у них и у членов их семей цифровых финансов активов придется республиканским и муниципальным чиновникам. Появление такой инициативы обусловлено необходимостью приведения регионального законодательства в соответствие с федеральным.