Численность арестантов в изоляторах и колониях Карелии снизилась на 200 человек

УФСИН сообщает о снижении числа арестантов, которые находятся в карельских колониях и содержатся в местных СИЗО.

В начале 2021 года в исправительных колониях и следственных изоляторах Карелии содержалось 2657 осужденных, подозреваемых и обвиняемых, что на 200 человек меньше, чем в прошлом году. Об этом информирует УФСИН.

В исправительных учреждениях Карелии большего всего содержатся осужденных по статье 228 Уголовного кодекса РФ "Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов..." - 506 человек, затем следуют осужденные по статьям 158 УК РФ "Кража" - 409 человек, замыкают рейтинг осужденные по статье 105 УК РФ "Убийство" - 403 человека.

Ранее сообщалось, что в Петрозаводске провели арт-терапию женщинам, находящимся за решеткой, чтобы снять их душевное напряжение.