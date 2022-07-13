Число претендентов на пост главы Карелии сократилось до семи человек

Выборная губернаторская кампания в Карелии вплотную приблизилась к «фильтрационному моменту» — 27 июля завершился приём документов для регистрации кандидатов на должность главы республики.

Кандидаты сдали подписи местных депутатов и глав для преодоления так называемого муниципального фильтра.

Первым это фильтр прошел действующий глава Карелии Артур Парфенчиков. До 5 августа ЦИК Карелии должен проверить документы ещё семи кандидатов: Андрея Рогалевича (Справедливая Россия — Патриоты — За правду), Евгения Ульянова (КПРФ), Дмитрия Фабрикантова (Партия Роста), Анатолия Дударина (Демократическая партия России), Валерия Таборова (Партия пенсионеров), Михаила Фёдорова (Новые люди) и Ивана Кадаяса (Родина).

По одному из них ситуация уже ясна — Михаила Фёдорова (на фото) от партии «Новые люди», не допустят к дальнейшей выборной борьбе. Причина в том, что кандидат вместо положенных 84-х подписей мундепов сдал в ЦИК 81 подпись. Это достаточное основание, чтобы отказать Фёдорову в регистрации. По его словам, это произошло из-за того, что в одном из районов Карелии местные чиновники по непонятным причинам воспрепятствовали его встрече с местными депутатами.

Как собирали подписи остальные кандидаты, читайте в статье «Выборы главы Карелии: из гонки вылетела половина кандидатов».