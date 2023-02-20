Число вакансий для подработки по вечерам в Карелии выросло более чем на 40%

Сервис по трудоустройству hh.ru изучил, какие возможности появились у жителей Карелии, чтобы найти подработку в вечернее время.

За год число таких вакансий в республике выросло на 142%.

Спрос на вечерних работников есть в сфере ритейла (каждая третья вакансия или 27%), в транспорта и логистики (11% вакансий с начала года), ИТ-сфере (10%). Также востребованы вечерние работники у работодателей из образовательных учреждений.

Чтобы найти вечернюю подработку в Карелии, можно стать курьером, менеджером по продажам, «мастером на час», заняться преподаванием, проводить опросы, стать сборщиком заказов или оператором чатов.