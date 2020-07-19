Число заболевших коронавирусом в Карелии за сутки увеличилось на 13 человек

Общее число заразившихся COVID-19 в Карелии составило 1953 человека, сообщили в оперштабе РК.

За минувшие сутки зарегистрировано 13 новых случаев коронавируса в Карелии: в Петрозаводске – 8 человек, в Пряже – 2 человека, в Суоярви – 2 человека, в Костомукше – 1 человек.

Умерло за время пандемии в Карелии 12 человек.

Выздоровели – 1224 человека. Выписаны по выздоровлению за сутки 15 человек: в Петрозаводске – 8, в Беломорском районе – 5, в Суоярвском районе – 1, в Муезерском районе – 1.

На самокарантине находятся 914 человек (-39 за сутки).

В обсервации пребывают 13 человек (+1 за сутки).

Всего в Карелии проведено 102323 исследования на коронвирус.