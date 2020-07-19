890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Под Петрозаводском ходит медведь (ВИДЕО) 1
19.07.2020 09:55
В поселке Карелии свалку мусора устроили по соседству с памятным крестом спецпереселенцам 1
19.07.2020 15:15
Молодые люди на иномарке врезались в дерево под Петрозаводском 3
19.07.2020 10:48
Жителям Университетского городка удалось спасти кусочек леса 4
19.07.2020 16:13
Российский Минстрой планирует снижать стоимость жилья в стране 6
19.07.2020 14:19
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: ЗАДЕРЖАНИЕ БОДНАРЧУКА, ДЕБОШИРКА В САМОЛЕТЕ И ВОЗВРАЩЕНИЕ КРУПИНА В КРЕСЛО МЭРА СОРТАВАЛЫ
19.07.2020 19:00

Число заболевших коронавирусом в Карелии за сутки увеличилось на 13 человек

Новости. Общество
09:00, 20 Июля 2020
фото: © Владимир Гердо/ТАСС
Загрузка...

Общее число заразившихся COVID-19 в Карелии составило 1953 человека, сообщили в оперштабе РК.

За минувшие сутки зарегистрировано 13 новых случаев коронавируса в Карелии: в Петрозаводске – 8 человек, в Пряже – 2 человека, в Суоярви – 2 человека, в Костомукше – 1 человек.
Умерло за время пандемии в Карелии 12 человек.

Выздоровели – 1224 человека. Выписаны по выздоровлению за сутки 15 человек: в Петрозаводске – 8, в Беломорском районе – 5, в Суоярвском районе – 1, в Муезерском районе – 1.

На самокарантине находятся 914 человек (-39 за сутки).

В обсервации пребывают 13 человек (+1 за сутки).

Всего в Карелии проведено 102323 исследования на коронвирус.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
18.07.2020, 17:30
Главный кардиолог Карелии рассказал, как спастись от инфаркта
17.07.2020, 12:34
Задержан председатель Петросовета Геннадий Боднарчук (СРОЧНО)
16.07.2020, 16:46
Главный кардиолог Карелии: "Мужчины – это "кардиологический слабый пол"
19.07.2020, 15:32
Подросток утонул в Петрозаводске на Ключевском карьере
13.07.2020, 15:20
В ж/д больнице Петрозаводска выявлен 31 случай заболевания COVID-19 (СРОЧНО)
14.07.2020, 19:40
Коммунисты собирают миллиард рублей, чтобы спасти от захвата совхоз им. Ленина (ВИДЕО)

Аналитика

17.07.2020 14:13
Обществоведение
Свалка с видом на память
В карельском поселке Сергиево свалку бытового мусора устроили по соседству с памятным крестом спецпереселенцам.
Андрей Малафеев: "Наша задача – помочь каждому пациенту с инфарктом" 2
16.07.2020 16:29
Север Карелии раздадут на "арктические гектары" 6
16.07.2020 13:47
"Третьей некачественной реставрации памятник бы не пережил"
13.07.2020 14:45
Дайте дышать 7
13.07.2020 12:54
Вся аналитика

Чтиво

17.07.2020 09:00
Без политики
Квартира в несколько кликов: почему не стоит затягивать с покупкой жилья в ипотеку
Несмотря на пандемию, Петрозаводск продолжает строиться: возводятся и элитные жилые комплексы, и дома комфорт-класса, и жилье эконом-класса.
Расслабляться рано, но и напрягаться не стоит
13.07.2020 09:20
Экопродукция карельских фермеров порадует гостей клиники "Кивач"
09.07.2020 11:59
архив чтиво

Медиа

Реконструкция моста через Неглинку
15.06.2020 15:15
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»