Число жертв COVID-19 в Карелии выросло до 176 человек с начала пандемии

В Карелии скончались еще два пациента, заразившихся коронавирусом.

В Карелии подтверждены еще две смерти от коронавирусной инфекции: в Медвежьегорской ЦРБ скончались мужчина 1955 года рождения и женщина 1956 года рождения. Оба пациента были жителями Медвежьегорска, имели сопутствующие хронические заболевания. Об этом информирует оперативный штаб карельского правительства по борьбе с коронавирусом.

Общее число умерших от COVID-19 с начала пандемии в Карелии достигло 176 человек.

По данным на седьмое января, коронавирус обнаружен у 221 жителя Карелии за сутки.