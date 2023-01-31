Чистая прибыль предприятий Карелии упала в 2022 году более чем в 1,5 раза

Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций Карелии за 11 месяцев 2022 году в действующих ценах составил 59,1 млрд рублей.

За соответствующий период 2021 года чистая прибыль составила 141,4 млрд рублей. Спад составил 58,2%.

Об этом сообщает Карелиястат.

Ранее Минфин Карелии опубликовал данные, согласно которым план по налогу на прибыль предприятий в 2022 году был выполнен на 64%. Вместо ожидавшегося роста доходов от этого источника казна недосчиталась 4,7 млрд рублей.