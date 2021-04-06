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Член Общественной палаты Карелии выразил обеспокоенность "нападками на президента"

Новости. Общество
14:47, 07 Апреля 2021
фото: © Николай Смирнов/ИА Республика
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Профильный комитет Законодательного собрания республики обсудил кандидатуры в новый состав палаты от карельского парламента.

Депутатский комитет по государственному устройству и местному самоуправлению рассмотрел 7 апреля кандидатов в члены Общественной палаты Карелии, которых должен избрать республиканский парламент. Напомним, их десять. Еще десять назовет глава республики, и эти двадцать человек определят оставшуюся десятку членов палаты из тех претендентов, которых предложат карельские общественные организации.

Как сообщила на заседании парламентского комитета его председатель Анна Лопаткина, в Законодательное собрание поступили документы от 19 кандидатов, баллотирующихся в Общественную палату Карелии от республиканского парламента. Это чуть меньше, чем в 2018 году, когда депутатам пришлось выбирать свою десятку из 22 общественников.

Во время заседания комитета один из кандидатов – действующий член Общественной палаты Николай Черненко отметил, что одной из ее главных задач является "создание гражданского общества, способного адекватно реагировать на вызовы современности, озлобленность против России, против Красной Армии, против итогов Великой Отечественной войны и даже нападки на президента Российской Федерации".

Читайте подробнее в статье "Озлобленность против России и Красной Армии"

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
zanoza
2021-04-07 16:13:07
Ну не нападки, а критика , причём вполне себе обоснованная. Пусть президент работает на благо страны и народа, а не на олигархов.
stranger
2021-04-07 15:14:06
А номер палаты какой?
однозначно
2021-04-07 15:24:32
stranger, типа сострил ?
Иосиф
2021-04-07 15:12:03
Настораживает слово "член"!? общественной палаты, к примеру...
Сергей Соседов,известный критик и журналист, в пух и прах разнёс такую "палату" , посмотрите ,есть в интернете его выступление ,в так называемой общественной палате и её "нужности" и ржать хочется и плакать...дОжили...
Саныч
2021-04-07 15:05:43
Лизоблюдец.
Гость
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