Член Общественной палаты Карелии выразил обеспокоенность "нападками на президента"

Профильный комитет Законодательного собрания республики обсудил кандидатуры в новый состав палаты от карельского парламента.

Депутатский комитет по государственному устройству и местному самоуправлению рассмотрел 7 апреля кандидатов в члены Общественной палаты Карелии, которых должен избрать республиканский парламент. Напомним, их десять. Еще десять назовет глава республики, и эти двадцать человек определят оставшуюся десятку членов палаты из тех претендентов, которых предложат карельские общественные организации.

Как сообщила на заседании парламентского комитета его председатель Анна Лопаткина, в Законодательное собрание поступили документы от 19 кандидатов, баллотирующихся в Общественную палату Карелии от республиканского парламента. Это чуть меньше, чем в 2018 году, когда депутатам пришлось выбирать свою десятку из 22 общественников.

Во время заседания комитета один из кандидатов – действующий член Общественной палаты Николай Черненко отметил, что одной из ее главных задач является "создание гражданского общества, способного адекватно реагировать на вызовы современности, озлобленность против России, против Красной Армии, против итогов Великой Отечественной войны и даже нападки на президента Российской Федерации".

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