«Что происходит в парке»: жители Петрозаводска ужаснулись спиленным елям на Ключевой

Горожане возмутились поваленным деревьям и куче мусора.
Горожане возмущены вырубкой деревьев в парке «Лесной ключ» на улице Антонова в районе Ключевая. Люди пришли покормить белочек и ужаснулись — поваленные деревья, кучи мусора и поломанные стенды.
«Мама отправила сегодня мне фото парка на улице Антонова. Я так понимаю он называется „Лесной ключ“ с тренажёрами и обустроенными дорожками. Она с моей дочкой (её внучкой) ходит туда по выходным гулять и кормить белочек. А сегодня увидела там такую картину. Что происходит в парке?», — задала риторический вопрос горожанка.
Ранее писали о том, что сильный ветер обрушил ели на тренажеры в парке «Лесной ключ».
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