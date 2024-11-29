«Что происходит в парке»: жители Петрозаводска ужаснулись спиленным елям на Ключевой

Горожане возмутились поваленным деревьям и куче мусора.

Горожане возмущены вырубкой деревьев в парке «Лесной ключ» на улице Антонова в районе Ключевая. Люди пришли покормить белочек и ужаснулись — поваленные деревья, кучи мусора и поломанные стенды.

«Мама отправила сегодня мне фото парка на улице Антонова. Я так понимаю он называется „Лесной ключ“ с тренажёрами и обустроенными дорожками. Она с моей дочкой (её внучкой) ходит туда по выходным гулять и кормить белочек. А сегодня увидела там такую картину. Что происходит в парке?», — задала риторический вопрос горожанка.

Ранее писали о том, что сильный ветер обрушил ели на тренажеры в парке «Лесной ключ».