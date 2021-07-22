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Что такое SSL-сертификат и зачем он нужен

Новости. Экономика
17:26, 23 Июля 2021
фото: © freepik.com

В последние годы вопрос безопасности в интернете выходит на первое место.

В сети действуют сотни тысяч мошенников, которые стараются украсть пользовательские данные, информацию о банковских картах и пр. Получив ее, они могут списывать деньги со счетов

Как избежать проблем, если вы являетесь владельцем интернет-магазина или другого сервиса, принимающего оплату от пользователей? В этом случае вам поможет SSL-сертификат. Он отображается как значок замка в начале адресной строки браузера и показывает, что соединение с сервером защищено. Данная технология не дает мошенникам перехватывать данные, поступающие на сервер или к пользователю, подменять их или
перенаправлять на третьи сайты. Таким образом вся личная информация защищается от постороннего вмешательства. Актуальную стоимость SSL-сертификата можно узнать по ссылке https://onehostplanet.ru/ssl. Здесь же можно его и оформить в самые сжатые сроки.

Виды сертификатов

Существует несколько типов SSL, которые подходят для разных ситуаций. Подбирайте те, которые нужны именно вам: нет смысла переплачивать за более продвинутый, если у вас минимальный оборот. Рассмотрим, какие они бывают:

1. Для физлиц (DV-SSL). Этот SSL-сертификат подразумевает проверку доменного имени, остальные данные не проверяются. Его следует получить, чтобы обезопасить пользователей от краж паролей и другой личной информации. Документы для получения не нужны — надо просто заполнить заявку, выполнить определенные действия, и через 10–15 минут вы его получите. 
2. Для микробизнеса и предприятий среднего размера (OV-SSL). В эти категории попадают туристические агентства, страховые компании, интернет-магазины, корпоративные сайты и пр. Их устанавливают в тех случаях, если на портале хранится личная информация, если пользователи переписываются друг с другом, приобретают товары, получают советы и рекомендации от техподдержки. Получить OV-SSL может как физическое, так и юридическое лицо. Проверка занимает 24–72 часа, она включает в себя как изучение законности приобретения доменного имени, так и регистрацию компании.
3. Для серьезных коммерческих проектов (EV-SSL). Данный вариант подойдет для больших интернет-магазинов с посещаемостью от 1 000 человек в день, государственным организациям, финансовым учреждениям (банкам или инвестиционным фондам), сайтам недвижимости и пр. Данная защита рекомендована в тех случаях, если клиенты хранят у вас данные банковских счетов, проводят крупные сделки и пр. Получить EV-SSL может только юридическое лицо. Процесс занимает около 2 недель, при этом центр сертификации проверяет домен, регистрационные и контактные данные, право вести коммерческую деятельность и пр.

Также существует вариант покупки сертификатов сразу для нескольких доменов. Таким способом можно защитить их все одним действием. Классический мультидомен подразумевает от 3 до 5 доменных имен, но его можно расширить до 20, 50 или даже 100 субдоменов.

Что делать после регистрации

После того как вы приобретете сертификат в компании Onehostplanet, вам нужно будет активировать его. Затем проводится проверка центром сертификации. Ее глубина зависит от типа выбранного SSL-сертификата. Далее его надо установить на сайте, после чего он начнет действовать.

Если вы не очень понимаете, как все это работает, то можете обратиться в техподдержку Onehostplanet. Она поможет вам разобраться и совершить необходимые действия по защите вашего портала от злоумышленников. Здесь же можно приобрести хостинг для любых сайтов и проектов.

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