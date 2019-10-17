Что такое велюр и чем эта разновидность ткани отличается от бархата

Сравним велюр и бархат.

Рассмотрим, чем велюровая ткань отличается от бархата и каковы ее особенности.

Что это такое?



Это вид плотных тканей с мягкой ворсистой лицевой стороной, причем ворс отличается сравнительно большой длиной. Такой текстиль называют "разрезным". Его разновидности по способу оформления ворса обычно выделяют такие:

- фасонный;



- тисненый;



- гладкий и другие.



Изготавливают ткань из чистошерстяного сырья, причем цена готового отреза может варьироваться в зависимости от того, какая шерсть была использована для изготовления. Самый дорогой тип получают из пряжи суконного прядения, а ее, в свою очередь, изготавливают из шерсти чистопородных овец-мериносов.

Самые первые образцы натурального велюра, появившиеся в Европе, были очень дорогими, ведь они изготавливались из стопроцентной шерсти и имели в качестве основы нити натурального шелка. Часто стоимость ткани еще больше повышалась за счет добавления золотой нити и тесьмы.

В целях экономии при производстве ткани для обивки мягкой мебели нередко используют смесовое сырье: хлопково-шерстяное или синтетическое с добавлением шерсти. Добавляют вискозу, эластан, лайкру и другие искусственные волокна. Такой текстиль стоит дешевле чистошерстяного аналога, при этом он отличается практичностью и долговечностью, а также привлекательным видом.

Для пошива одежды производят особый петельчатый велюр, эластичный и удобный в носке. Это так называемый велюровый трикотаж. В продаже можно найти много вещей для отдыха и занятий спортом, сшитых из такого материала – это пижамы, спортивные костюмы, толстовки.

Преимущества и недостатки использования



Сначала рассмотрим плюсы этого вида материи:

1. Привлекательный вид, большое разнообразие расцветок.



2. При использовании натурального сырья ткань получается очень комфортная в носке, поскольку она хорошо удерживает тепло и при этом пропускает воздух.



3. Окраска выглядит однородно, привлекательно и "глубоко" за счет равномерной обработки ворса краской по всей его длине.



4. За изделиями, одеждой или даже обивкой, несложно ухаживать, этот процесс не требует никаких специальных навыков и приспособлений.



5. Эта материя мягкая и приятная к телу, вот почему их нее шьют домашнюю одежду.



Но у этой ткани есть свои недостатки:

1. Иногда становятся заметны заломы на ворсе, особенно при недобросовестном хранении материала.



2. Этот текстиль сравнительно быстро вытирается, теряет свою привлекательность при усиленной эксплуатации.



3. Ворс накапливает шерстинки домашних животных, пыль, грязь.



Как видно из списков, преимуществ у велюра все же больше, чем недостатков.

В чем отличия от бархата?



Ткани немного похожи визуально, используются в смежных сферах производства, однако различаются по следующим показателям.

1. При изготовлении бархата применяется сложная технология переплетения нитей, за основу берется шелк, ворс получается очень коротким, упругим и нуждающимся в регулярной чистке. Велюр обычно делают из шерсти.



2. Бархат отличается меньшей стойкостью к износу и прочностью, деликатностью. Он более капризен при сравнительно высокой стоимости.



3. Бархат почти всегда – натуральный материал, современный велюр в продаже обычно смесовый или синтетический.



4. Велюр мягче, не так легко мнется, отличается эластичностью, особенно петельчатый "сорт".



5. Отрез бархата в магазине почти всегда стоит дороже, чем кусок велюра такого же размера.



6. Из бархата сложнее шить одежду, он требует опыта портнихи.



Есть также косвенная разница в сферах использования. Поскольку бархат дорог, он обычно идет на изготовление дорогих нарядов, в то время как велюр используют для пошива домашней одежды, для обивки мебели.

Исторический факт: название "велюр" произошло от французского обозначения бархата. Этот факт указывает на то, что данные типы тканей похожи и некоторыми людьми воспринимаются как однотипные.

Как понятно из материала статьи, перечисленные виды текстиля схожи на первый взгляд, однако при детально изучении оказывается, что у них много разного.

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