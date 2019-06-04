Cпортсмен из Петрозаводска получил высокое звание

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Воспитанник СШОР №1 гимнаст Виктор Калюжин признан мастером спорта России международного класса, сообщили в мэрии Петрозаводска.
Петрозаводский спортсмен уже не первый год входит в состав юниорской сборной России по спортивной гимнастике.
В минувшем году в составе пятерки сильнейших гимнастов России Виктор Калюжин и Григорий Климентьев боролись за медали в многоборье. Спортсмены удостоены "золота" в командном первенстве и завоевали личные медали в упражнениях на кольцах.
Тогда же Виктор Калюжин выиграл два "золота" и "бронзу" на Первенстве России по спортивной гимнастике в Челябинске и стал победителем и призером Первенства Европы в Шотландии.
Виктор получил звание мастера спорта России.
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