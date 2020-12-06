В цифровом сервисе образования "Ростелеком. Лицей" появился новый раздел "Учебник", в котором собраны теоретические материалы по школьной программе и большая коллекция конспектов из развивающих курсов.
"Клиники на Чайкиной" представляют новую услугу – экспресс-анализ на антиген COVID-19, с помощью которого всего за 30 минут можно определить наличие в организме возбудителя новой коронавирусной инфекции.
Согласно недавнему социологическому опросу ВЦИОМ, большинство жителей России считает достаточным для безбедной жизни размер пенсии 40-50 тыс. рублей в месяц. Как обеспечить себе такой доход после окончания трудовой деятельности?
За 17 лет "Костная клиника" стала не только одной из ведущих ортопедических клиник на Северо-Западе, но и исключительным центром, где помогают избежать серьёзных операций и вернуть здоровье и молодость суставам.