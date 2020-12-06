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Коронавирус может оказывать негативное влияние на мужское здоровье 2
06.12.2020 19:40
В РПЦ попросили верующих не изгонять бесов самостоятельно 2
06.12.2020 21:40
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: РЕКОРДЫ КОРОНАВИРУСА, ПЕРЕВОД ШКОЛЬНИКОВ НА ДИСТАНТ И СМЕРТЬ ШЕГЕЛЬМАНА
06.12.2020 19:00
Коронавирус продолжает "косить" жителей Карелии 3
Сегодня 09:05
Еще два человека умерли от коронавируса в Карелии
Сегодня 09:03
Власти Петрозаводска готовы отдать общественный транспорт республике, но медленно 6
06.12.2020 16:00
Конгресс США принял резолюцию в защиту осужденного за педофилию Дмитриева в Карелии 26
Сегодня 06:40

Новости

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Сегодня, 07 Декабря 2020
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07.12.2020, 13:59
Петрозаводчан просят поделиться одеждой и обувью с семьями, попавшими в трудную ситуацию
В столице Карелии пройдет благотворительная акция "Добрый шкаф".
07.12.2020, 13:37
Федеральные власти поддержали предложение парламента Карелии и изменили порядок финансирования медучреждений из Фонда ОМС
Правительство РФ решило продлить до конца 2020 года возможность для медицинских организаций покрывать текущие расходы средствами ОМС.
07.12.2020, 13:26
У водоемов Петрозаводска установили знаки с запретом выходить на лед 1
Запрещающие знаки в местах возможного выхода людей на лед появились на 13 участках.
07.12.2020, 13:17
В Карелии выберут лучшего оператора по обращению с ТКО
Минприроды Карелии запустило конкурс среди операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами.
07.12.2020, 13:06
"Ростелеком. Лицей" открывает бесплатный доступ к теоретическим материалам школьной программы
В цифровом сервисе образования "Ростелеком. Лицей" появился новый раздел "Учебник", в котором собраны теоретические материалы по школьной программе и большая коллекция конспектов из развивающих курсов.
07.12.2020, 12:59
Тринадцать новых автобусов отправили в районы Карелии
Новые "Газели", приобретенные за счет республиканского бюджета, будут работать на внутримуниципальных маршрутах, сообщили в Минтрансе Карелии.
07.12.2020, 12:57
Холод придет в Карелию перед Новым годом
Синоптики прогнозируют похолодание в республике после 20 декабря.
07.12.2020, 12:42
ГИБДД Петрозаводска ищет водителя, который сбил пешехода на тротуаре и уехал
Пострадавший пешеход госпитализирован с места ДТП – водитель-нарушитель объявлен в розыск, сообщили в ГИБДД Петрозаводска.
07.12.2020, 12:32
Два человека погибли на пожаре в Карелии
В Сегежском районе проводится проверка по факту гибели двух мужчин при пожаре, сообщили в Следкоме Карелии.
07.12.2020, 11:57
В Карелии мужчина пошел на преступление, чтобы отомстить за спаивание пожилого отца 2
В Олонецком районе мужчина ограбил односельчанина, спаивающего его отца, сообщили в МВД Карелии.
07.12.2020, 11:48
Древний лыжник появится на товарном знаке Карелии 4
Завершилось голосование по выбору изображения самого древнего лыжника, сообщается в официальном паблике Республики Карелия.
07.12.2020, 11:39
Эпидемия коронавируса в России унесла жизни более 43 тысяч человек
За минувшие сутки в России подтверждено 456 летальных исходов с COVID-19, за время эпидемии в стране от коронавируса умерло 43 597 человек, сообщили в оперштабе РФ.
07.12.2020, 11:14
Яркая гирлянда толкнула петрозаводчанина на преступление
В Петрозаводске пьяный мужчина совершил кражу с красиво украшенного балкона, сообщили в МВД Карелии.
07.12.2020, 10:50
Женщина на иномарке не удержалась на трассе в Карелии и упала в кювет
Ночью в Олонецком районе 33-летняя женщина пострадала в ДТП, сообщили в ГИБДД Карелии.
07.12.2020, 10:34
Пьяный водитель "жигулей" устроил ДТП с пострадавшими в Петрозаводске
Два человека получили травмы в пьяной аварии на шоссе в Петрозаводске, сообщили в ГИБДД Карелии.
07.12.2020, 10:28
Стали известны подробности лобового столкновения легковушки и фургона в Петрозаводске
В жесткой аварии, которая произошла в воскресенье на пересечении улиц Мелентьевой и Зайцева, пострадал пассажир фургона.
07.12.2020, 10:27
Глава Минздрава России предложил ограничить передвижение между регионами из-за COVID-19 7
Министр здравоохранения Михаил Мурашко поднял вопрос о новых ограничениях из-за коронавируса.
07.12.2020, 10:14
Государственнный совхоз в Карелии власти не смогли приватизировать, а теперь он делает успехи 5
ОАО "Совхоз «Толвуйский", который власти Карелии хотели приватизировать из-за убыточности, в 2020 году увеличил производство молока и мяса.
07.12.2020, 09:54
Проезд на "красный" водителю автобуса в Петрозаводске обойдется в тысячу рублей (ВИДЕО)
Водитель пассажирского автобуса привлечен к административной ответственности за проезд регулируемого пешеходного перехода на запрещающий сигнал светофора, сообщили в ГИБДД Карелии.
07.12.2020, 09:52
"Клиники на Чайкиной": Узнайте, есть ли у вас коронавирус COVID-19 всего за 30 минут
"Клиники на Чайкиной" представляют новую услугу – экспресс-анализ на антиген COVID-19, с помощью которого всего за 30 минут можно определить наличие в организме возбудителя новой коронавирусной инфекции.
07.12.2020, 09:40
Парфенчиков заявил о лидерстве Карелии по числу инвесторов-резидентов Арктической зоны 2
Карелия вышла в лидеры по количеству компаний, получивших статус резидентов Арктической зоны для реализации инвестпроектов на территории республики.
07.12.2020, 09:31
Петрозаводчанин пропил часть железнодорожных путей
Мужчине грозит два года колонии за кражу железнодорожных путей, сообщили в МВД Карелии.
07.12.2020, 09:27
Малый бизнес обязали участвовать в переписи и объяснили это его же интересами 2
Росстат в первом полугодии 2021 года проведет экономическую перепись малого бизнеса с целью корректировки мер поддержки малого бизнеса, сообщается на официальном сайте Минэкономразвития Карелии.
07.12.2020, 09:17
Число детей, заразившихся коронавирусом, приближается в Карелии к двум тысячам
О детской заболеваемости коронавирусной инфекцией рассказал глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.
07.12.2020, 09:16
В Карелии 33 человека госпитализированы за сутки с пневмонией
Летальных исходов от внебольничной пневмонии за минувшие сутки не зарегистрировано, сообщает региональный оперштаб по борьбе с коронавирусом.
07.12.2020, 09:14
Коронавирус продолжает "косить" жителей Карелии 3
За сутки в Карелии зарегистрировано 472 заражения коронавирусом и две смерти от COVID-19, сообщили в оперштабе.
07.12.2020, 09:05
Еще два человека умерли от коронавируса в Карелии
Число жертв COVID-19 в республике увеличилось до 117, сообщили в региональном оперштабе по борьбе с коронавирусом
07.12.2020, 09:03
Режим самоизоляции породил новый тип мошенничества
Мошенники сообщают жителям России о якобы накопленных ими долгах за жилищно-коммунальные услуги во время режима изоляции и требуют оплатить поддельные квитанции.
07.12.2020, 08:59
Медведев связал проблемы социального обеспечения с притоком мигрантов 3
Приток мигрантов перегружает систему соцобеспечения в ущерб гражданам, считает председатель "Единой России", зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.
07.12.2020, 08:54
В Петрозаводске объявлен сбор средств приюту для женщин, попавших в кризисную ситуацию 2
Благотворительный фонд "Мама-Дом", который открыл в столице Карелии кризисный центр для женщин с детьми, нуждается в помощи.
07.12.2020, 07:25
Здание администрации одного из районов Карелии разваливается (ФОТОФАКТ)
Жителей Кондопоги предупреждают об опасности нахождения рядом со зданием мэрии.
07.12.2020, 07:15
Прогноз погоды для Петрозаводска на сегодня, 7 декабря
07.12.2020, 07:05
Конгресс США принял резолюцию в защиту осужденного за педофилию Дмитриева в Карелии 26
Конгресс США утвердил резолюцию, осуждающую практику тюремного заключения по политическим мотивам в России.
07.12.2020, 06:40
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25.11.2020 16:25
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