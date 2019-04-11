Дан прогноз курса рубля на 2019 год

Курс рубля к доллару в среднем по 2019 году составит 65,1 рубля, ослабление курса рубля будет связано, в том числе с ожидаемым снижением цен на нефть.

Это следует из "Сценарных условий прогноза социально-экономического развития на 2019–2024 годы. Апрель 2019 года", подготовленных Минэкономразвития.

По данным Минэкономразвития, в первом квартале курс рубля сложился слабее ожиданий ведомства - 66,2 рубля за доллар против ожидаемых 64,2 рубля за доллар.

Что будет во втором полугодии, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".