Дан прогноз курса рубля на 2019 год

Новости по теме
Загрузка...
Курс рубля к доллару в среднем по 2019 году составит 65,1 рубля, ослабление курса рубля будет связано, в том числе с ожидаемым снижением цен на нефть.
Это следует из "Сценарных условий прогноза социально-экономического развития на 2019–2024 годы. Апрель 2019 года", подготовленных Минэкономразвития.
По данным Минэкономразвития, в первом квартале курс рубля сложился слабее ожиданий ведомства - 66,2 рубля за доллар против ожидаемых 64,2 рубля за доллар.
Что будет во втором полугодии, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
09.04.2019, 09:00
05.04.2019, 19:40
04.04.2019, 18:20
07.04.2019, 11:48
09.04.2019, 07:25
07.04.2019, 11:00
Аналитика
09.04.2019 09:00
Обществоведение
Эксклюзивное интервью с Игорем Перовым - адвокатом признанной потерпевшей несовершеннолетней бывшей приемной дочери Юрия Дмитриева.
08.04.2019 13:04
08.04.2019 11:59
04.04.2019 15:55
03.04.2019 16:01
Чтиво
02.04.2019 11:20
Без политики
В Петрозаводске издан посмертный сборник стихов журналиста Сергея Куттуева.
02.04.2019 09:11
29.03.2019 10:00
28.03.2019 15:19
Медиа
04.04.2019 14:29
Опрос
Где вы предпочли бы видеть в Петрозаводске стелу воинской славы?
Комментарии