Дефицит бюджета Петрозаводска вырастет, несмотря на рост доходов

Поступления в бюджет Петрозаводска в 2021 году вырастут на 156,6 млн рублей по сравнению с ранее запланированной суммой.

Это следует из проекта решения Петросовета об изменениях в бюджете города.

Дополнительные доходы за счет налоговых поступлений и ряда других источников составят 41,9 млн рублей. Трансферты из республиканского бюджета увеличатся на 113,8 млн рублей.

Тем не менее власти Петрозаводска собираются увеличить дефицит бюджета — это произойдет после того, как администрация возьмет кредиты в банках на суму 29 млн рублей.

За счет чего планируется рост доходов, читайте в интернет-газете «Вести Карелии».