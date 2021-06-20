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Дефицит бюджета Петрозаводска вырастет, несмотря на рост доходов

Новости. Экономика
10:45, 21 Июня 2021
фото: pixabay

Поступления в бюджет Петрозаводска в 2021 году вырастут на 156,6 млн рублей по сравнению с ранее запланированной суммой.

Это следует из проекта решения Петросовета об изменениях в бюджете города.

Дополнительные доходы за счет налоговых поступлений и ряда других источников составят 41,9 млн рублей. Трансферты из республиканского бюджета увеличатся на 113,8 млн рублей.

Тем не менее власти Петрозаводска собираются увеличить дефицит бюджета — это произойдет после того, как администрация возьмет кредиты в банках на суму 29 млн рублей.

За счет чего планируется рост доходов, читайте в интернет-газете «Вести Карелии».

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Изя
2021-06-21 11:06:32
Зарплату как то надо повышать новым чинушам до уровня республиканской . хрен ли так работать )))
Гость
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