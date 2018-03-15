Дефицит Карелии с начала года вырос с нуля до 211 млн рублей

Расходы Карелии превысили доходную часть бюджета, сообщает Минфин региона.

К 1 марта доходы Карелии составили 4,9 млрд рублей; расходы – 5,1 млрд рублей; дефицит бюджета – 211,1 млн рублей.

В декабре 2017 года карельский парламент принял бюджет, согласно которому по итогам года объем доходов и расходов Карелии в 2018 году составит 37,3 млрд рублей при нулевом дефиците.

В Минфине республики отмечают, что по сравнению с январем-февралем 2017 года рост доходов в 2018 году составил 38%, в том числе за счет увеличения дотаций из федерального бюджета, а также роста поступлений по налогу на прибыль (на 43%) и налогу на доходы физических лиц (на 11%).