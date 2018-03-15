Дефицит Карелии с начала года вырос с нуля до 211 млн рублей

По теме
Загрузка...
Расходы Карелии превысили доходную часть бюджета, сообщает Минфин региона.
К 1 марта доходы Карелии составили 4,9 млрд рублей; расходы – 5,1 млрд рублей; дефицит бюджета – 211,1 млн рублей.
В декабре 2017 года карельский парламент принял бюджет, согласно которому по итогам года объем доходов и расходов Карелии в 2018 году составит 37,3 млрд рублей при нулевом дефиците.
В Минфине республики отмечают, что по сравнению с январем-февралем 2017 года рост доходов в 2018 году составил 38%, в том числе за счет увеличения дотаций из федерального бюджета, а также роста поступлений по налогу на прибыль (на 43%) и налогу на доходы физических лиц (на 11%).
По теме
Выбор читателей
09.03.2018, 08:35
14.03.2018, 11:01
14.03.2018, 16:54
11.03.2018, 12:45
11.03.2018, 10:41
Аналитика
14.03.2018 11:01
Обществоведение
В Петрозаводске в срочном порядке расселяют аварийный жилой дом №16 по улице Державина, но его обитатели отказываются переезжать.
13.03.2018 12:06
13.03.2018 11:21
05.03.2018 16:39
Чтиво
07.03.2018 13:27
Личное мнение
В начале марта пятеро журналистов из Карелии отправились на Медиафорум ОНФ в Калининград, где и состоялась встреча с президентом России Владимиром Путиным.
06.03.2018 14:05
01.03.2018 12:49
01.03.2018 09:56
Медиа
14.03.2018 15:15
Комментарии