Делегат от Карелии не согласна с антизападным заявлением Ассоциации финно-угорских народов России

Ассоциация финно-угорских народов России отказалась от участия в VIII Всемирном конгрессе, обвинив западные страны в несправедливой критике, но в Карелии с этим не согласны.

Руководство ассоциации выступило с громким политическим заявлением, в котором объяснило свой отказ от участия в конгрессе тем, что «финно-угорская карта» применяется как один из способов давления на ту или иную страну, а этнические вопросы намеренно используются в целях этнополитических спекуляций».

«Нельзя не заметить и так называемую патерналистскую позицию наших западных финно-угорских партнеров, основанную на покровительстве, опеке и контроле старшими младших, а также подчинении младших старшим», — говорится в заявлении.

С такой позицией не согласилась делегат форума от Карелии, эксперт совета уполномоченных IX съезда карелов Наталья Антонова.

«Мне чужда сама риторика этого заявления. Она не имеет никакого отношения к сложившемуся формату сотрудничества финно-угорских народов. В нем никто никого не поучает и не опекает, а поддерживает и делится накопленным опытом… Да, на заседаниях конгресса идет очень серьезный разговор о положении наших народов, о состоянии наших языков. Мы говорим о том, что большинство финно-угорских языков находится под угрозой исчезновения, и просто называем вещи своими именами», — сказала Антонова.

Подробнее об этом конфликте и позиции карельской делегации читайте в статье: «Наталья Антонова: «Нам нужно просто пережить это время».