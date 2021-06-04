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Делегат от Карелии не согласна с антизападным заявлением Ассоциации финно-угорских народов России

Новости. Общество
14:25, 05 Июня 2021
фото: Валерий Поташов

Ассоциация финно-угорских народов России отказалась от участия в VIII Всемирном конгрессе, обвинив западные страны в несправедливой критике, но в Карелии с этим не согласны.

Руководство ассоциации выступило с громким политическим заявлением, в котором объяснило свой отказ от участия в конгрессе тем, что «финно-угорская карта» применяется как один из способов давления на ту или иную страну, а этнические вопросы намеренно используются в целях этнополитических спекуляций».

 «Нельзя не заметить и так называемую патерналистскую позицию наших западных финно-угорских партнеров, основанную на покровительстве, опеке и контроле старшими младших, а также подчинении младших старшим», — говорится в заявлении.

С такой позицией не согласилась делегат форума от Карелии, эксперт совета уполномоченных IX съезда карелов Наталья Антонова.

«Мне чужда сама риторика этого заявления. Она не имеет никакого отношения к сложившемуся формату сотрудничества финно-угорских народов. В нем никто никого не поучает и не опекает, а поддерживает и делится накопленным опытом… Да, на заседаниях конгресса идет очень серьезный разговор о положении наших народов, о состоянии наших языков. Мы говорим о том, что большинство финно-угорских языков находится под угрозой исчезновения, и просто называем вещи своими именами», — сказала Антонова.

Подробнее об этом конфликте и позиции карельской делегации читайте в статье: «Наталья Антонова: «Нам нужно просто пережить это время».

 

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
User
2021-06-05 16:14:06
Поглядел на сайте этой ассоциации, что же там за руководство такое, и сразу все стало понятно. Вот, для примера, из биографии председателя:
Родился 1 января 1961 г. в с. Старое Синдрово Краснослободского района Мордовской АССР. По национальности — мордвин (мокша). Окончил Мордовский государственный университет им. Н.П.Огарева по специальности мордовский язык и литература, русский язык и литература (1983) и журналистское отделение Высшей комсомольской школы при ЦК ВЛКСМ (1997).
...
В 1985-1991 гг. работал в комсомольских и партийных органах. Затем следуют годы работы в газете «Саранский курьер» — заведующим отделом, редактором издания.
...
Начиная с марта 1993 г., трудовая биография П.Н.Тултаева связана со сферой культуры.

Длительное время работал начальником отдела культуры администрации Пролетарского района г.Саранска, заместителем начальника отдела культуры администрации г.Саранска, первым заместителем министра культуры Республики Мордовия, начальником управления культуры администрации столицы республики.

С июля 2001 г. — министр культуры Республики Мордовия.
кир
2021-06-05 16:06:25
Естественно не печатаете. С детства запомнил стихотворение. "А сало русское едят", - там есть такая строка. На какие деньги живет Антонова? На государственные, - подсказал кот-полиглот.
Zim
2021-06-05 15:48:01
Симпатичная, разумная женщина, но не запишут ли ее теперь в ИНОагенты?
кир
2021-06-05 16:27:00
Zim, в советское время писателям говорили, что писать надо не то, что хочется, а что требуется социалистическому отечеству. Это касается в наше время всех, получающих деньги из бюджета. Учись, студент, - сказал кот.
Гость
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