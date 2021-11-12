«Дело Боднарчука», процесс над Дмитриевым и возвращение Нелидова: главные суды 2021 года

«Столица на Онего» рассказала о наиболее резонансных судебных процессах, состоявшихся в Карелии в уходящем году.

В 2021 году у прессы появились проблемы с доступом в суды с целью подготовки материалов. Коронавирусные ограничения позволили судьям не пускать журналистов на открытые заседания, объясняя действия заботой о безопасности. В частности, репортеры не без труда отстояли право освещать самый резонансный коррупционный процесс последних лет — «дело Боднарчука». Экс-спикера Петросовета обвиняют во взяточничестве, а также в превышении должностных полномочий и злоупотреблении должностными полномочиями.

В марте на свободу условно-досрочно вышел бывший глава Карелии Андрей Нелидов. Экс-губернатор отбывал срок за взяточничество в период его работы директором музея-заповедника «Кижи».

27 декабря судья Петрозаводского городского суда Екатерина Хомякова приговорила к 15 годам колонии строгого режима исследователя сталинских репрессий Юрия Дмитриева по делу о педофилии и хранении оружия.

О других резонансных судебных процессах — в итоговом материале «Столицы на Онего».