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«Дело Боднарчука», процесс над Дмитриевым и возвращение Нелидова: главные суды 2021 года

Новости. Криминал
12:14, 02 Января 2022
фото: © AP Photo/Matthias Schrader

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«Столица на Онего» рассказала о наиболее резонансных судебных процессах, состоявшихся в Карелии в уходящем году.

В 2021 году у прессы появились проблемы с доступом в суды с целью подготовки материалов. Коронавирусные ограничения позволили судьям не пускать журналистов на открытые заседания, объясняя действия заботой о безопасности. В частности, репортеры не без труда отстояли право освещать самый резонансный коррупционный процесс последних лет — «дело Боднарчука». Экс-спикера Петросовета обвиняют во взяточничестве, а также в превышении должностных полномочий и злоупотреблении должностными полномочиями. 

В марте на свободу условно-досрочно вышел бывший глава Карелии Андрей Нелидов. Экс-губернатор отбывал срок за взяточничество в период его работы директором музея-заповедника «Кижи». 

27 декабря судья Петрозаводского городского суда Екатерина Хомякова приговорила к 15 годам колонии строгого режима исследователя сталинских репрессий Юрия Дмитриева по делу о педофилии и хранении оружия.

О других резонансных судебных процессах — в итоговом материале «Столицы на Онего».

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Комментарии

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Изя
2022-01-02 15:46:44
Событий позитивных в Карелии практически нет , так ведь , кир ))) :)
кир
2022-01-02 15:20:15
Кот историк добавил, что товарищу Сталину наши люди написали четыре миллиона доносов. :)
кир
2022-01-02 14:47:52
Почему копатель костей прямо весь идеальный и безгрешный? Так не бывает, - сказал кот. Либеральная тусовка ещё одного идола себе сделала. Истина их совсем не интересует.
Экспeрд
2022-01-02 13:29:15
Процесс над педофилом дмитриемым и никак иначе. Не идите на поводу у либеральной тусовки
Offff
2022-01-02 12:37:37
Избирательное правосудие ..основной принцип работы карельских Судей.
Гость
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