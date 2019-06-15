Дело Криштиану Роналду об изнасиловании передано в Федеральный суд

Предполагаемая жертва изнасилования, в котором обвиняют футболиста, намерена продолжить тяжбу с Криштиану Роналду.

Как сообщает сайт Peopletalk.ru, ранее предполагаемая жертва изнасилования Кэтрин Майорга отозвала свой иск. Однако в Сети появилась информация, что в деле не все так просто. Выяснилось, что Кэтрин намерена подать документы в Федеральный суд и продолжать бороться с футболистом.

И вот, Майорга подала новый иск. Говорят, команда юристов спортсмена уже подготовила документы, чтобы отстаивать интересы Роналду.

Напомним, в сентябре прошлого года американка Кэтрин Майорга заявила, что в 2009-м Криштиану Роналду изнасиловал ее в отеле Лос-Анджелеса, а потом заплатил 375 тысяч долларов за молчание (акции итальянской команды "Ювентус", в которую перешел Криштиану, сразу упали в цене на 5%). Роналду заявил, что обвинения предъявлены, чтобы опорочить его репутацию.