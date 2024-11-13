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День Белки празднуют в России

Новости. Природа
13:50, 17 Ноября 2024
фото: Василий Вощиков / ВК

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В заповеднике на границе Карелии напомнили о неофициальном экологическом празднике.

В паблике Кандалакшского заповедника, расположенного в Мурманской области Карелии, напомнили о том, что 17 ноября — неофициальный экологический праздник, День белки в России.

«Почему рыжего летом и серо-голубого зимой зверька назвали „белка“? Этимологические словари согласно предлагают версию, которая связывает происхождение слова с общеславянским — belъ- (белый), по-старославянски — бълка, известное с древнерусской эпохи в форме „бълъка“. „В древнерусском этого пушного зверька называли также ‚бъла въверица‘ (въверица — ‚белка‘). Мнения ученых сходятся в том, что в эпоху Древней Руси была особая порода белок с белым окрасом шерсти, что и послужило основой для их названия“, — даже вот так говорится в этимологическом словаре Семенова. Есть, правда, сомневающиеся в этом, уж больно странно, что род получил название по таким редким в природе экземплярам. Пожалуй, более распространена версия сейчас (и найти ее можно в „Словаре нумизмата“, что „белка (веверица, векша) —самая мелкая металлическая платежная единица Древней Руси“. Правда, не очень понятно — то ли сама монета называлась „бела“, то ли эквивалент в шкурке животного», — объяснили происхождение названия животного в паблике заповедника.

Также там напомнили, что зимой всем приходится несладко, хотя белки постарались приспособиться и зачастую селятся вблизи человека, некоторым образом рассчитывая на его помощь. В природе они выбирают старовозрастные леса, но теперь прекрасно чувствуют себя в городских садах и парках.

«Питаются белки главным образом семенами хвойных деревьев, орехами, фруктами и ягодами, почками, корой и побегами, грибами, на зиму делают небольшие запасы», — написали в заповеднике.

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