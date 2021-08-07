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«День физкультурника» пройдет в выходные в Петрозаводске

Новости. Общество
17:20, 10 Августа 2021
фото: © Администрация Петрозаводска / ВК

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В рамках спортивного праздника горожан ждут фестиваль «Лето с ГТО», баскетбол и турнир по пляжному волейболу, сообщают в мэрии карельской столицы.

14 августа в Петрозаводске пройдет ежегодный спортивный праздник «День физкультурника». Об этом информирует пресс-центр мэрии города.

На стадионе «Спартак» горожан ждет традиционный фестиваль «Лето с ГТО». В программе — личное первенство в разных возрастных категориях. В этом году фестиваль приурочен к 90-летию Всероссийского физкультурно-спортивного движения. Каждый участник праздника будет награжден сувенирной атрибутикой с символикой ГТО. 

Также на стадионе «Спартак» в субботу пройдет турнир по пляжному волейболу.

Кроме того, в День физкультурника в водно-спортивном центре «Акватика» запланированы Всероссийские массовые соревнования по баскетболу «Оранжевый мяч». За звание сильнейших поборются мужские команды в категории 19+.

Для участия в соревнованиях необходимо предоставить ПЦР-тест, сделанный не ранее чем за 72 часа до начала мероприятий, или справку о вакцинировании двумя компонентами прививки.

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Комментарии

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Успешный
2021-08-10 17:37:02
Пляжей нет а они волейбол ! - визжали эти, которые всегда визжат :)
Гость
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