Депутат Госдумы от Карелии об Америке: "Обкакались так на весь мир, что теперь пусть заткнутся"

Валентина Пивненко считает, что США нужно прекратить учить весь мир демократии.

Депутат Государственной Думы России от Карелии Валентина Пивненко позволила себе довольно жесткие высказывания в адрес американской демократии. Произошло это во время интервью Пивненко программе "Акцент" гостелерадиокомпании "Карелия", которая вышла 24 февраля в эфир канала "Россия 24".

Ведущий программы Олег Горновский затронул тему ограничений в Интернете и вспомнил историю с блокировкой экс-президента США Дональда Трампа в социальных сетях.

"Нужно вообще забыть про Трампа и про Америку! – заявила в ответ депутат Госдумы от Карелии Валентина Пивненко. – Когда учили столько лет демократии, извините меня, они, по-русски скажу, обкакались так на весь мир, что теперь пусть заткнутся и никого не учат, а пусть посмотрят, что в России".