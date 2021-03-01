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Депутат Госдумы от Карелии об Америке: "Обкакались так на весь мир, что теперь пусть заткнутся"

Новости. Политика
10:50, 02 Марта 2021
фото: © кадр из видео
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Валентина Пивненко считает, что США нужно прекратить учить весь мир демократии.

Депутат Государственной Думы России от Карелии Валентина Пивненко позволила себе довольно жесткие высказывания в адрес американской демократии. Произошло это во время интервью Пивненко программе "Акцент" гостелерадиокомпании "Карелия", которая вышла 24 февраля в эфир канала "Россия 24".

Ведущий программы Олег Горновский затронул тему ограничений в Интернете и вспомнил историю с блокировкой экс-президента США Дональда Трампа в социальных сетях.

"Нужно вообще забыть про Трампа и про Америку! – заявила в ответ депутат Госдумы от Карелии Валентина Пивненко. – Когда учили столько лет демократии, извините меня, они, по-русски скажу, обкакались так на весь мир, что теперь пусть заткнутся и никого не учат, а пусть посмотрят, что в России".

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Комментарии

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кир
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Generalus87
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Да уж...
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