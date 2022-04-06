Депутат Госдумы от Карелии Валентина Пивненко рассказала о неформальном разговоре с министром обороны России

Депутат Госдумы и председатель Общественного штаба помощи жителям Донбасса Валентина встретилась с министром обороны РФ, генералом армии Сергеем Шойгу.

На своей странице в соцсети Валентина Пивненко тепло описала встречу с Сергеем Шойгу.

«За годы работы в Государственной Думе Российской Федерации у меня сложились хорошие взаимоотношения с министром обороны Российской Федерации, генералом армии Сергеем Кужугетовичем Шойгу, который мне неоднократно оказывал помощь в решении вопросов для Республики Карелия. На одной из последней неформальной встрече с Сергеем Кужугетовичем я задала ему вопрос по спецоперации в Украине, который интересует каждого россиянина, на что генерал армии ответил: «Мы должны провести эту операцию не только успешно, но и сберечь население и наших военных», — написала Пивненко.

К посту депутат приложила фото, которое сделали ее коллеги в день отчета правительства России в Госдуме РФ 7 апреля.