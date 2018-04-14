Депутат Петросовета поддержал идею Парфенчикова о переименовании улиц и предложил свои названия

Для названий улиц Петрозаводска депутат Дмитрий Данильев предложил пять имен известных людей, прославивших Карелию.

На своей странице в социальной сети депутат Петросовета Дмитрий Данильев поднял тему переименования улиц, которую недавно затронул глава Карелии Артур Парфенчиков.

"Артур Олегович, называть улицы Петрозаводска именами прославивших Карелию людей, а также возвращать им исторические названия — это замечательная идея, - написал Данильев. - Однако состав городской комиссии по культурно-историческому наследию весьма консервативен, в связи с чем такие инициативы очень сложно реализуемы. Но, несмотря на это, формирование исторического облика города и его культурного разнообразия должно быть одним из приоритетных направлений. Надеемся на поддержку правительства в этом вопросе. Со своей стороны я подал заявку о наименовании улиц именами упомянутых Вами достойных жителей Карелии".

Свою заявку народный избранник Дмитрий Данильев отправил главе Петрозаводска Ирине Мирошник и предложил поддержать инициативу Парфенчикова.

В обращении перечислены пять имен людей, прославивших Карелию.

1.Самуил Маршак (жил в Карелии в 1918 году и работал в отделе образования)

2. Михаил Перхин (ювелир, уроженец Карелии)

3. Павел Рыбников (этнограф, собиратель былин)

4. Виктор Гудков (композитор, поэт)

5. Фаддей Блаженный Петрозаводский

Напомним, житель Петрозаводска написал главе Карелии Артуру Парфенчикову сообщение в соцсетях, в котором предложил переименовать улицу, носящую имя революционера-террориста Степана Халтурина. Парфенчиков согласился с предложением.