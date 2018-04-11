Парфенчикова попросили переименовать улицу Халтурина в Петрозаводске

Житель Петрозаводска написал главе Карелии Артуру Парфенчикову сообщение в соцсетях, в котором предложил переименовать улицу, носящую имя революционера-террориста Степана Халтурина.

Об этом рассказал сам Артур Парфенчиков сегодня на заседании Совета при главе Карелии по русскому языку.

"Я (оставлю это) без комментариев, потому что вопрос очень сложный, но люди пишут: почему в нашем городе есть улица Халтурина? Он же взорвал наших земляков, которые охраняли нашего императора, - рассказал губернатор. - Почему у нас есть улица, (названная) в честь человека, который, в общем-то, принес нам горе и ничем не отличается от тех, кого мы называем соответствующими именами? И почему у нас нет улицы Перхина, который был лучшим мастером "Фаберже"?"

"Человек прямо написал: почему не назвать эту улицу в честь лучшего мастера "Фаберже", нашего земляка из Ялгоры Перхина?" - добавил Артур Парфенчиков.

Глава Карелии предложил отдельно обсудить вопрос, связанный с названиями улиц в Петрозаводске. Помимо улицы ювелира Михаила Перхина, в Петрозаводске, считает Парфенчиков, могла бы появится, например, площадь Павла Рыбникова – этнографа, собирателя русского эпоса и былин.

"Почему мы не знаем того же самого Рыбникова Павла Николаевича? Он же много сделал для русской словесности, - отметила губернатор. - Он не здесь родился, но здесь очень плодотворно поработал и жил достаточное время, земляк, по сути".

"А то мы иногда называем: Кривой переулок, Прямой переулок, Грушовый, Медовый, еще какой-то. Может, есть смысл все-таки исторические вещи фиксировать?" - предложил Артур Парфенчиков.