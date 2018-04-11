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Новости. Общество
13:27, 11 Апреля 2018

Парфенчикова попросили переименовать улицу Халтурина в Петрозаводске

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Житель Петрозаводска написал главе Карелии Артуру Парфенчикову сообщение в соцсетях, в котором предложил переименовать улицу, носящую имя революционера-террориста Степана Халтурина.

Об этом рассказал сам Артур Парфенчиков сегодня на заседании Совета при главе Карелии по русскому языку.

"Я (оставлю это) без комментариев, потому что вопрос очень сложный, но люди пишут: почему в нашем городе есть улица Халтурина? Он же взорвал наших земляков, которые охраняли нашего императора, - рассказал губернатор. -  Почему у нас есть улица, (названная) в честь человека, который, в общем-то, принес нам горе и ничем не отличается от тех, кого мы называем соответствующими именами? И почему у нас нет улицы Перхина, который был лучшим мастером "Фаберже"?"

"Человек прямо написал: почему не назвать эту улицу в честь лучшего мастера "Фаберже", нашего земляка из Ялгоры Перхина?" - добавил Артур Парфенчиков.

Глава Карелии предложил отдельно обсудить вопрос, связанный с названиями улиц в Петрозаводске. Помимо улицы ювелира Михаила Перхина, в Петрозаводске, считает Парфенчиков, могла бы появится, например, площадь Павла Рыбникова – этнографа, собирателя русского эпоса и былин.

"Почему мы не знаем того же самого Рыбникова Павла Николаевича? Он же много сделал для русской словесности, - отметила губернатор. - Он не здесь родился, но здесь очень плодотворно поработал и жил достаточное время, земляк, по сути".

"А то мы иногда называем: Кривой переулок, Прямой переулок, Грушовый, Медовый, еще какой-то. Может, есть смысл все-таки исторические вещи фиксировать?" - предложил Артур Парфенчиков.

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Комментарии

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Фёдор
2018-04-11 15:52:21
Что больше заняться нЕчем? Вон, на Ленина ,асфальт провалился ,ужас?! чёрная дыра.....может назвать её именем ....
Неравнодушный
2018-04-11 15:50:04
Не надо ничего переименовывать, увековечивание памяти террористов - часть самобытности.
David
2018-04-11 15:08:08
А сколько будут стоить для налогоплатильщиков подобные фантазии?
gaudealis
2018-04-11 14:31:21
Не знаю как остальные, а я ПРОТИВ переименования улицы.
Для меня ХАЛТУРИН - это как бы "говорящая фамилия", характеризующая нынешнее российское чиновничество (и Артура Олеговича в частности). И улица Халтурина - это как бы улица, названная в честь этих бездельников и разгильдяев, заседающих в высоких правительственных кабинетах. Поэтому такая улица нужна - как увековечивание памяти о нынешних врагах народа. Я бы даже пояснительную табличку повесил по этому поводу.
А про то, в честь кого она изначально была названа, почти никто не знает и не помнит.
кир
2018-04-11 15:27:56
gaudealis, да и правда.
Бриг
2018-04-11 15:08:28
gaudealis, И список прилагается........... ( халтурщиков )
deep
2018-04-11 14:31:17
Да во всех городах России, в том числе в Карелии, ВСЕ улицы надо именовать ХАЛТУРИНА, только нумеровать, как в Питере: 1-я Красноармейская, 2-я Красноармейская и далее. Везде ПОЛНАЯ ХАЛТУРА!
Беня
2018-04-11 15:01:39
deep, вы имели в виду 1-я халтурная улица, 2-я халтурная улица ... 100500-я халтурная улица и т.д. ?
кир
2018-04-11 14:06:49
Нет у нас никакой философии своей жизни. Подсознательно хотим иметь в качестве веры какие-нибудь языческие символы древней, до православной веры. Ярило, вечный огонь, стелла, памятник усопшему, обереги. Названия в память чего-то или кого-то из того же ряда.
Os
2018-04-11 13:54:57
Халтурин сам при приеме на работу предъявил фальшивый паспорт, в конторе числился крестьянином Олонецкой губернии. А так, да, по спискам в сети погибший унтер-офицер лейб-гвардии Финляндского полка Ефим Яковлевич Белонин значится уроженцем Олонецкой губернии.
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