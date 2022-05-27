Депутат считает, что в России будут производить отечественные смартфоны и компьютеры

Глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн считает, что в РФ будут производиться российские смартфоны и компьютеры.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на интервью парламентария «Московскому комсомольцу».

«Да, они должны производиться. Собственно, они уже производятся. Насколько быстро, насколько качественно — вопрос отдельный. Да, конечно, без этого невозможно, у нас должна быть полная линейка во всех сферах, во всех отраслях с софтом и железом», — сказал парламентарий в интервью «Московскому комсомольцу», отвечая на соответствующий вопрос.

Также Хинштейн отметил, что «элементная база отечественных производителей» в состоянии быстро нарастить производство микроэлектроники. По его словам, предприятия, производства и разработки для этого в России есть.