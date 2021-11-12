Депутат Заксобрания Карелии нарисовала «автопортрет»: лису в одном носке у проруби (ФОТО)

Анна Лопаткина, депутат Законодательного собрании Карелии показала свое творчество.

«Давно хотела нарисовать что-то лёгкое, шутливое, рыжее, про плавание, незатейливое... В общем, все сразу и в одном флаконе», - написала Анна Лопаткина в комментарии под картиной, которую нарисовала и выложила на своей странице в соцсети.

На картине изображена рыжая лиса, которая стоит у проруби, сняв один носок, и проверяет воду.

Один из комментаторов сравнил лису на картине с Анной и предположил, что она написала автопортрет, так как у не рыжие волосы и она занимается зимним плаванием.

Напомним, что в выходные другой депутат Заксобрания - Ольга Шмаеник показала красивую кормушку для птиц, сделанную своими руками.