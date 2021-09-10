Депутаты-коммунисты внесли в Госдуму законопроект о возобновлении индексации пенсий работающим пенсионерам

Депутаты от фракции КПРФ Иван Мельников, Николай Коломейцев и Олег Смолин во главе с Геннадием Зюгановым внесли в Госдуму законопроект о возобновлении индексации пенсий работающим пенсионерам.

«Очередной раз внес в Государственную думу законопроект о возобновлении индексации пенсий работающим пенсионерам. Последняя наша инициатива была отклонена весной текущего года. 24 марта голосами «Единой России» было провалено сразу три подобных законопроекта представителей оппозиционных фракций», — написал депутат Госдумы, член фракции КПРФ Олег Смолин.

Как сообщается в паблике Коммунистической партии РФ, в 2015 году был принят закон, который отменил эту индексацию также голосами «Единой России». Теперь представители этой партии говорят, что фракция озабочена вопросом и настаивает на индексации пенсий работающим, но каждый раз голосует «против».

«В результате отказа повышать пенсии каждый работающий пенсионер в 2016–2021 гг. теряет в среднем 256 тыс. руб. Вернули же ему 5 тыс. руб. в 2017 году и 10 тыс. в 2021-м, а 240 тыс. руб. «простили», — подсчитал Олег Смолин.

Депутаты-коммунисты отмечают, что число работающих пенсионеров за эти годы сократилось на 5 млн 376 тыс. человек. Большая часть этих людей стала работать нелегально.

По информации коммунистов, в 2017 году после отказа индексации пенсий экономия Пенсионного фонда должна была составить примерно 135 млрд рублей, но оказалось наоборот: потери — из-за того что 5 млн человек перестали платить пенсионные взносы — около 425 млрд рублей.