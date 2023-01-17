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Депутаты парламента Карелии инициируют увеличение финансирования молочного животноводства

Новости. Экономика
14:54, 13 Февраля 2023

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Комитет по агропромышленной политике, природопользованию и экологии парламента Карелии предложил обратиться к правительству республики с просьбой увеличить ассигнования на развитие молочного животноводства.

Решение было принято сегодня на заседании комитета.
По словам министра сельского и рыбного хозяйства Карелии Владимира Лабинова, необходимо дополнительно выделить из бюджета около 250 млн рублей, в том числе, на выкуп из частной собственности помещений для создания новых площадок для разведения крупного рогатого скота. Эти помещения будут передаваться государственным совхозам для увеличения поголовья коров и разведения бычков.

По словам председателя комитета Марины Гуменников, депутаты готовы лоббировать в правительстве республики увеличение финансирования на эти цели.

«Предлагаем подготовить в адрес правительства Республики Карелия письмо о выделении в текущем году дополнительных средств бюджета на реализацию мероприятий, направленных на развитие животноводства, а именно, на те первоочередные задачи, которые поставлены министерством сельского хозяйства», - сказала Марина Гуменникова.

Кроме того, на заседании комитета депутаты поинтересовались перспективами реализации конкретных проектов по развитию молочной отрасли. Заместитель председателя парламента Ольга Шмаеник попросила министра рассказать о судье бывшего частного совхоза «Маяк», который был признан банкротом несколько лет назад. По словам Владимира Лабинова, этот вопрос находится в стадии переговоров с инвесторами.

Депутат Сергей Андруневич высказал сомнения по поводу планов министерства построить новый молокозавод. По мнению парламентария, такое предприятие может стать конкурентом действующим перерабатывающим предприятиям и привести к ухудшению их положения.

Владимир Лабинов развеял эти опасения. По его словам, производство молока в Карелии каждый год растет и существующее молокозаводы не справляются с его переработкой. Сырье приходится отправлять в соседние регионы. По мнению министра, строительство нового завода позволит наладить переработку карельского молока полностью на территории республики.

Также глава Минсельхоза не согласился с предположением депутата Эмилии Слабуновой о том, что строительство нескольких новых животноводческих ферм, запланированное в Карелии, приведет к ухудшению экологической обстановки из-за появления большого количества навоза. По словам Владимира Лабинова, в настоящее время в республике ощущается нехватка органических удобрений – они будут востребованы как населением, так и фермерами. Кроме того, современные технологии переработки навоза позволят исключить негативное воздействие на окружающую среду, пояснил министр.

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