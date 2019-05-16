Депутаты парламента Карелии предлагают увеличить избирательные фонды кандидатов

Избирательные фонды кандидатов в депутаты Законодательного собрания Карелии могут вырасти до 5 миллионов, а избирательных объединений – до 60 миллионов рублей.

Группа карельских парламентариев, представляющих все партийные фракции – от "Единой России" до "Яблока", предложила внести поправки в закон о выборах депутатов Законодательного собрания республики. Законопроект предусматривает увеличение предельного размера избирательного фонда кандидата в депутаты карельского парламента с 1 миллиона 500 тысяч рублей до 5 миллионов рублей, а избирательного объединения – с 4 миллионов 500 тысяч рублей до 60 миллионов рублей.

Вместе с тем, представители партийных фракций высказались за необходимость корректировки размера денежных средств, которые вправе вносить сам кандидат в депутаты Законодательного собрания Карелии и юридические лица. "Предлагается увеличить размер собственных средств кандидата, которые он может вносить в свой избирательный фонд, с 20 процентов до 50 процентов от предельного размера расходования средств избирательного фонда кандидата, а также уменьшить размер добровольных пожертвований юридических лиц с 20 процентов до 10 процентов от предельного размера расходования средств избирательного фонда избирательного объединения", – говорится в пояснительной записке к проекту поправок.

Как утверждают авторы законопроекта, его принятие "позволит повысить финансовую прозрачность поступления и расходования средств избирательных фондов кандидатов и избирательных объединений при проведении выборов депутатов Законодательного Собрания Карелии". Правда, как эти поправки "повысят финансовую прозрачность" избирательных фондов кандидатов, в пояснительной записке не уточняется.