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Новости. Политика
11:29, 16 Мая 2019
фото: Валерий Поташов

Депутаты парламента Карелии предлагают увеличить избирательные фонды кандидатов

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Избирательные фонды кандидатов в депутаты Законодательного собрания Карелии могут вырасти до 5 миллионов, а избирательных объединений – до 60 миллионов рублей.

Группа карельских парламентариев, представляющих все партийные фракции – от "Единой России" до "Яблока", предложила внести поправки в закон о выборах депутатов Законодательного собрания республики. Законопроект предусматривает увеличение предельного размера избирательного фонда кандидата в депутаты карельского парламента с 1 миллиона 500 тысяч рублей до 5 миллионов рублей, а избирательного объединения – с 4 миллионов 500 тысяч рублей до 60 миллионов рублей.

Вместе с тем, представители партийных фракций высказались за необходимость корректировки размера денежных средств, которые вправе вносить сам кандидат в депутаты Законодательного собрания Карелии и юридические лица. "Предлагается увеличить размер собственных средств кандидата, которые он может вносить в свой избирательный фонд, с 20 процентов до 50 процентов от предельного размера расходования средств избирательного фонда кандидата, а также уменьшить размер добровольных пожертвований юридических лиц с 20 процентов до 10 процентов от предельного размера расходования средств избирательного фонда избирательного объединения", – говорится в пояснительной записке к проекту поправок.

Как утверждают авторы законопроекта, его принятие "позволит повысить финансовую прозрачность поступления и расходования средств избирательных фондов кандидатов и избирательных объединений при проведении выборов депутатов Законодательного Собрания Карелии". Правда, как эти поправки "повысят финансовую прозрачность" избирательных фондов кандидатов, в пояснительной записке не уточняется.  

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Комментарии

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zanoza
2019-05-16 12:24:41
С чего вдруг так "подорожают" кандидаты в депутаты законодательного собрания в Карелии? Это чтобы остались только кандидаты от ЕР? У других партий как-то с финансами не очень.
кир2
2019-05-16 11:38:12
Сократить надо этих депутатов в два раза , по количеству районов .В таком составе финансировать их бессмысленно , а избирать по одномандатным округам , тогда и интересы избирателей будут отстаивать , а не своих замшелых партий .
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